Нижнекамск, Татария, , 08:00 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил иск муниципального казённого учреждения «Управление земельных и имущественных отношений Нижнекамского муниципального района» к ООО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное предприятие». Сумма иска превышает 14 млн рублей, дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 7 августа 2019 года, сумма исковых требований — 14 374 320,66 рубля.

В октябре 2018 года управление уже судилось с ООО. Сумма претензий была 2 629 841,34 рубля. В феврале 2019 года суд оставил иск без рассмотрения. Речь в споре шла о неустойке и земельном участке.

По данным ЕГРЮЛ, общество учреждено 27 июля 2004 года. Среднесписочная численность работников на январь 2018 года — 575 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, основной вид деятельности — деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам. Директор с ноября 2005 года — Юрий Иванов, владеющей в компании 80% доли. Второй собственник — Максим Данилов.