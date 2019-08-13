Ульяновск, , 07:53 — REGNUM

В Ульяновске отреставрируют бывшее здание поземельного банка, построенное 108 лет назад и в настоящее время использующееся как административный корпус госуниверситета. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является Ульяновский государственный университет, который проводит аукцион в электронной форме. С победителем будет заключён контракт на выполнение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Здание Симбирского поземельного банка 1911 года». Здание находится в Ульяновске по улице Л. Толстого, 42.

Начальная цена контракта составляет 3 077 222,82 рублей, средства предусмотрены в виде субсидии на иные цели. Отмечается, что необходимо произвести ремонт левого крыла здания — цокольного, первого и второго этажей. Работы необходимо будет закончить до середины декабря 2019 года.

Отметим, что в настоящее время в здании расположен административный корпус Ульяновского государственного университета.