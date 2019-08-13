Сеул, , 08:01 — REGNUM

Граждане Северной Кореи в рамках безвизового режима могут посетить 39 стран мира. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей британского консалтингового агентства Henley & Partners.

В 2006 году жители КНДР могли посетить только 18 стран, что является самым низким показателем индекса паспортов. Известно, что на визовые ограничения повлияли ядерные испытания и международные санкции.

Согласно индексу паспортов, меньше всего стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытию могут посетить граждане десяти стран, включая Афганистан (25 стран), Ирак (27 стран) и Сирию (29 стран).

Граждане Южной Кореи, наравне с гражданами Финляндии и Германии могут посещать 187 стран мира. А жители Японии и Сингапура — 189 стран.

Индекс паспортов (ранее Индекс визовых ограничений) — классификатор стран по принципу свободы передвижения их граждан (возможности посещения других страны без получения въездной визы или с получением визы по прибытию), публикуемый с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА).