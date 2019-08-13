Буэнос-Айрес, , 07:46 — REGNUM

Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% (до 27 529,38 пункта) на фоне праймериз, по итогам которых команда действующего президента Маурисио Макри потерпела неудачу, сообщает CNBC.

Флаг Аргентины (cc) Global Jet

Отмечается, что это падение стало одним из худших в истории страны. Кроме того, курс национальной валюты песо по ходу торгов также падал, с 45 до 65 песо за доллар, итоговое снижение составило 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Макри проиграл «праймериз» Альберто Фернандесу — левый кандидат обошел действующего президента на 15,5% голосов. Выборы президента Аргентины состоятся в октябре текущего года.

Ранее СМИ сообщали, что хаос на рынке и обрушение курса национальной валюты Аргентины связаны со страхом прихода к власти перонистов, который испытывают инвесторы.

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