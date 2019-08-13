Нижний Новгород, , 07:46 — REGNUM

Российский автопроизводитель Горьковский автомобильный завод возобновил работу после корпоративного отпуска. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

Значок Горьковского автомобильного завода (cc) seriocomico

За время традиционного корпоративного отпуска, который проходил с 29 июля по 11 августа, на Горьковском автозаводе велась модернизация производства для подготовки к выпуску новых грузовиков «Садко Next». Кроме того, велась работа по расширению мощностей производства фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой.

На время остановки производства работники предприятия смогли провести необходимые сервисные работы, а также ремонтные и пусконаладочные работы.

Напомним, 12 августа завершился корпоративный отпуск у отечественного АвтоВАЗа.

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