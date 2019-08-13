Казань, 13 августа 2019, 07:30 — REGNUM
Министерство экологии и природных ресурсов Татарии объявило открытый конкурс на переоценку запасов подземных вод Столбищенского месторождения «в связи с изменением водохозяйственной обстановки и условий землепользования». Итоги подведут 9 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Средства на оплату контракта задействуют из республиканского бюджета. Начальная цена контракта — 21,5 млн рублей. Работы должны выполнить с момента заключения контракта до 15 декабря 2021 года. Основанием для работ является подпрограмма «Государственное управление в сфере недропользования Республики Татарстан на 2014−2022 годы», входящая в состав госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014−2022 годы». Оплачивать работы будут в течение трёх лет по лимитам.
Напомним, в России на сегодня работает федеральная программа «Чистая вода», в задачи которой входит повышение количества домохозяйств, обеспеченных питьевой водой, соответствующей нормативам.