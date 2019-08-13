Москва, , 07:37 — REGNUM

Самым продаваемым легковым автомобилем на российском авторынке в июле 2019 года стала модель американской компании Ford Focus. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Во второй летний месяц 2019 года в России было продано 12 500 единиц Ford Focus. Стоит отметить, что эта модель становится лидером вторичного рынка России уже второй месяц подряд.

На втором месяце отечественная Lada 2114. За июль было продано 12 400 российских хэтчбеков с пробегом. На третьем месте также модель АвтоВАза — седан Lada 2107 (11 100 ед.).

На четвертом месте находится южнокорейская модель Hyundai Solaris (10 100 ед.), а на пятом — японская Toyota Corolla (9800 ед.).

Кроме того, лидером вторичного авторынка России по итогам первых семи месяцев стала Lada 2114, которую купили за этот период 77 100 автолюбителей. А вот Ford Focus оказался на втором месте. Его перепродажи составили за отчетный период 74 300 экземпляров.

Напомним, в июле 2019 года объём вторичного российского авторынка легковых автомобилей составил 492,4 тыс. штук, что на 5,4% больше результата июля 2018 года.

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