Сеул, , 07:32 — REGNUM

В июле 2019 года Южная Корея продолжает сохранять лидирующую позицию на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей аналитического агентства Clarkson Research.

Судостроение Aoosk.ru

Согласно опубликованным данным, в июле текущего года мировой объем судостроения составил 550 тыс. CGT или 25 судов, 10 (270 тыс. CGT) из которых принадлежит южнокорейским компаниям.

Известно, что второе место с показателем 11 судов (200 тыс. CGT) занимает Китай, а третье место с показателем 1 судно (30 тыс. CGT) — Япония.

В период с января по июль 2019 года общий объем судостроения в Южной Кореи составил 3,74 млн CGT, что составляет 31% от мирового объема судостроения.

Однако объем судостроения Китая за аналогичный период составил 4,74 млн CGT, что составляет 40% от мирового объема судостроения. Далее следуют Япония с общим объемом судостроения в 1,45 млн CGT (12% мирового объема) и Италия — 1,14 млн CGT (10% мирового объема).

CGT — Регистровая тонна — единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.