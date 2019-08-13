Москва, , 07:14 — REGNUM

Торги по нефти 12 августа завершились в небольшом плюсе (+0,28%). Основными причина давления на нефтяной рынок остаются: глобальный экономический спад и продолжающаяся торговая война между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 13 августа, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $58,42. Покупателям не удается закрепиться выше сопротивления $59,10, хотя технические условия благоприятны для повышения котировок до $61,60. Инвесторы следят за торговой войной между США и Китаем. Именно эта тема сейчас играет ключевую роль в динамике нефтяных котировок.

При отсутствии негативных заголовков по предстоящим переговорам, покупатели в нефти способны вызвать восходящее коррекционное движение на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем востоке. На торгах в Европе покупатели попытаются пройти уровень $59.

Не стоит также забывать про сезон атлантических ураганов, который проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября. Сейчас все спокойно, но погодные условия могут измениться в любой момент.

Читайте также: «Сценарий» снижения нефти не изменился