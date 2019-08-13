Магадан, Магаданская область, , 07:06 — REGNUM

Губернатор Колымы Сергей Носов выступил на отраслевой сессии «Уголь и цветные металлы на Дальнем Востоке России: возможности для роста» в рамках российско-индийского форума, который проходит во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Россия и Индия обсуждают перспективы сотрудничества во Владивостоке

«Магаданская область богата запасами золота, металлов, антрацита, коксующегося и жирного энергетического угля. Инвесторы уделяли незаслуженно мало внимания региону. Это та terra incognita, куда можно и нужно входить и реализовывать множество проектов», — пригласил к сотрудничеству индийских партнёров в своём выступлении Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, министры, губернаторы Дальнего Востока и бизнес-структуры 12−13 августа работают на российско-индийском пленарном заседании в кампусе ДВФУ во Владивостоке.