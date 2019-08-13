Уфа, , 06:43 — REGNUM

22 августа в законную силу вступает решение Арбитражного суда Москвы по отказу акционерам «Роскомснаббанка» (Башкирия) в признании незаконным решения ЦБ РФ об отзыве лицензии. Апелляционная жалоба на решение суда истцами пока не подавалась, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцы — глава правления, акционер Флюр Галлямов и компания-акционер «Арбат» посчитали, что «оспариваемый приказ не соответствует закону, вынесен с процессуальными нарушениями, с нарушениями материального права», а нарушения несоразмерны их последствиям.

В материалах дела уточняется, что «банк неоднократно допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России». Проверка, проведённая в феврале 2019 года, подтвердила многочисленные нарушения, в том числе «несвоевременного направления в уполномоченный орган сведений о 130 операциях, подлежащих обязательному контролю», «невыявление и непредставление в уполномоченный орган сведений о 42 операциях семи клиентов, подлежащих обязательному контролю».

"Суд приходит к выводу о том, что сами по себе допущенные нарушения, выявленные в деятельности кредитной организации, относятся к категории неустранимых, — уточняется в судебном решении. — Ненадлежащим образом представленная информация по операциям, подлежащим обязательному контролю, свидетельствует о ненадлежащей организации внутреннего контроля в кредитной организации и вводит в заблуждение уполномоченный орган, тем самым снижая эффективность проводимой государством работы по выявлению и пресечению деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма».

Суд в итоге пришёл к выводу «о наличии у банка оснований для отзыва лицензии, предусмотренных п.6.1. ч. 1 ст. 20 Закона о банках».

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Напомним, у уфимского «Роскомснаббанка» 7 марта 2019 года решением регулятора была отозвана лицензия. Среди причин назвалась неспособность банка исполнять свои прямые обязанности. Позднее временная администрация, проведя ревизию в банке, обнаружила признаки вывода активов. Материалы проверки направили в правоохранительные органы для дачи оценки. Самым крупным акционером банка является ООО Финансовая корпорация «БКСБ» (актив башкирского бизнесмена Фаннура Нургалиева). С отзывом лицензии не согласились два акционера — председатель правления Флюр Галлямов, которому принадлежит почти 10% доли в банке, и компания «Арбат» (4,4% доли). Был подан иск, в котором решение регулятора требовали признать незаконным.