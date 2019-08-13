Салехард, , 06:41 — REGNUM

Ямал за январь-июнь 2019 года показал передовой результат по зарплате, индексу промышленного производства, обороту розничной торговли и потреблению услуг среди регионов Уральского федерального округа. Тюменьстат опубликовал основные показатели социально-экономического развития УрФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Индекс промышленного производства в ЯНАО в первое полугодие текущего года составил 122,5%.

По объему производства молока (181,3 кг) и яиц (521,6 штук) на душу населения в хозяйствах всех категорий лидирует Тюменская область. Наибольший объём производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области — 72,7 кг.

Максимальное значение ввода жилья в расчете на тысячу человек среди регионов Уральского федерального округа отмечено в Тюменской области — 321,8 кв. м общей площади.

На потребительском рынке наибольшие значения оборота розничной торговли на душу населения за январь-июнь 2019 года зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе — 132,9 тыс. рублей. В этом же регионе отмечены высокие показатели оборота общественного питания и объёма платных услуг на одного жителя.

Высокий темп роста реальной начисленной заработной платы в расчёте на одного работника в январе-мае 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года отмечался на Ямале, где средняя заработная плата самая высокая в УРФО и составляет на сегодня 103,8 тыс. рублей.