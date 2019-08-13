Ханты-Мансийск, , 06:12 — REGNUM

В Югре появится самый дорогой перинатальный центр страны. Стоимость долгостроя в Сургуте подскочила до 18 млрд рублей, сообщает Накануне.RU.

Заключено дополнительное соглашение о финансировании строительства перинатального центра в Сургуте группой компаний «ВИС».

Строительство объекта стартовало в августе 2015 года. Первоначальный срок сдачи был намечен на 2017 год, но его по причине серьёзных проблем с фундаментом перенесли на осень 2018 года. Стоимость возведения объекта изначально составляла более 10 млрд рублей. Затем правительством ХМАО называлась цифра 14,5 млрд рублей. сейчас она вновь подскочила.

Перинатальный центр в Сургуте задуман одним из самых крупных в России. Его площадь составит более 70 тыс. кв. м с возможностью принимать 300 рожениц одновременно. В план центра входит роддом, отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, большая консультативно-диагностическая поликлиника для женщин и детей до пяти лет. На базе Сургутского перинатального центра собираются открыть кафедру акушерства и гинекологии. В проекте создание симуляционно-тренингового центра с родильным залом, операционными залами реанимации и интенсивной терапии.

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