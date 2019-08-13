Москва, , 06:06 — REGNUM

Проведя исследование в 85 регионах по темпам цифровизации сельского хозяйства, Минсельхоз России определил лидеров. В числе тех, кто продемонстрировал высокий уровень внедрения it-технологий в агропромышленном секторе оказались 20% обследованных регионов, в том числе и Татария. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РТ.

Помимо Башкирии и Татарии, в лидерах — Алтайский, Краснодарский края, Самарская, Курская и Липецкая области. А самые низкие темпы цифровизации агросектора отмечались в Еврейской автономной, Кировской, Амурской, Костромской, Магаданской и Мурманской областях, Камчатском и Приморском краях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Оценку делали по ряду показателей, в том числе внедрению пилотных решений, применению системы «электронное правительство» и прочих информтехнологий, а также числом принятых нормативных актов, которые обеспечивают работу проекта «Цифровое сельское хозяйство». Учитывалась при оценке и возможность подключить уже действующие региональные системы с высоким уровнем развития технологий в сельское хозяйство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году стартовал ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». Он будет работать до 2024 года и позволит развивать цифровизацию не только в крупных агрокомпаниях, но и в малом, среднем сегменте, а также личных хозяйствах. Информацию и отчётность в Минсельхоз РФ регионы смогут подавать в электронной форме. Для аграриев же вводится ряд сервисов, например, «Телеагроном», онлайн-консультант. Помимо этого, на базе аналитического центра министерства работает центр компетенций, в задачи которого входит в том числе и информационная поддержка. В нацплатформе проекта есть также «единое окно», через которого ведётся сбор статистических данных агросектора. Оно позволяет повышать эффективность мер господдержки.

Напомним, в Татарии в июле 2019 года был заключён контракт между республиканским информационно-вычислительным центром и двумя московскими компаниями на цифровизацию агросектора республики. В рамках него планируется внедрять инновационные технологии, но этапы реализации соглашения будут определены в дорожной карте.