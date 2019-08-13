Петропавловск-Камчатский, , 06:30 — REGNUM

Индийские промышленные компании заинтересовались добычей полезных ископаемых в ДФО. Это энергетические и коксующиеся угли, а также базовые металлы для машиностроения — цинк, медь, олово, свинец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Индийским партнёрам рассказали о перспективах добычи угля на Камчатке. Его общие балансовые запасы составляют 260,6 млн тонн, прогнозные ресурсы — 4 591 млн тонн. На Камчатке уже работает индийская компания «Тата Пайэр», разрабатывающая Крутогоровское месторождение.

Индийские промышленные компании заинтересовались в добыче базовых металлов, применяемых в машиностроении — цинка, олова, меди и цинка, а поставки золотосеребряных концентратов могут заинтересовать ювелирные концерны Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия обсуждают сегодня перспективы сотрудничества во Владивостоке.