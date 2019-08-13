Пекин, , 05:41 — REGNUM

Прямые иностранные инвестиции (FDI) в экономику материковой части Китая выросли на 7,3% за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Как отметили в Министерстве коммерции Китая, объем FDI за указанный период достиг 533,14 млрд юаней. В долларовом выражении приток FDI вырос на 3,6% в годовом выражении до $78,8 млрд за указанный период. Только в июле приток прямых иностранных инвестиций составил 54,82 млрд юаней, что на 8,7% больше, чем за июль 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс розничных цен (CPI) в Китае вырос в июле на 2,8% относительно того же месяца 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай отчитался об изменении индекса розничных цен (CPI) за июль 2019 года