Вашингтон, 13 августа 2019, 05:37 — REGNUM
За десять месяцев дефицит бюджета Соединённых Штатов составил $866,8 млрд, сообщает американский минфин.
Отмечается, что этот показатель превышает прошлогодний на 27%. При этом он уже выше дефицита за весь прошлый финансовый год в США на 11%.
В июле бюджетный дефицит в США составил $119,7 млрд.
Напомним, дефицит бюджета США за 2018 финансовый год составил $779 млрд. Это был самый большой бюджетный дефицит в Штатах за последние шесть лет.
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