Владивосток, , 05:43 — REGNUM

Во Владивостоке в рамках проведения Дней индийского инвестора встречают делегацию из Индии, которая прибыла с бизнес-миссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Индийскую делегацию возглавляет министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял. С российской стороны во встрече принимают участие зампред правительства России Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По мнению Юрия Трутнева, такие переговоры помогут выстроить далеко идущее позитивное сотрудничество между странами и открыть новую страницу во взаимоотношении сторон.

Как отметил Олег Кожемяко, товарооборот между Индией и Приморьем за первое полугодие 2019 года составил 26 млн долларов и на 22% вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в парке Сокольники с 9 по 11 августа проходил традиционный фестиваль «День Индии». Во время фестиваля все желающие могли посмотреть индийское кино, провести дегустации индийских блюд, посмотреть конкурс детских рисунков и иным образом прикоснуться к индийской культуре.