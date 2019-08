Пекин, , 05:13 — REGNUM

Мировая инвестиционная компания KKR & Co., Inc. Анонсировала покупку мажоритарного пакета материкового бизнеса китайской компании NVC Lighting Holding Ltd., ведущего в стране производителя осветительного оборудования, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Согласно совместному заявлению двух компаний, после заключения стратегического партнёрства, KKR заплатит $794 млн за 70% долю бизнеса NVC на территории материковой части Китая, в то время как последний сохранит у себя оставшуюся 30% долю.

Отметим, что компания NVC Lighting была основана в 1998 году в провинции Гуандун на юге Китая. Китай же оказался в фокусе азиатской стратегии копании KKR. Она вложила более $4,5 млрд с 2007 года в поддержку конкурентных местных фирм, дабы превратить их в лидеров индустрии, отмечают в компании. Фонд Kohlberg Kravis Roberts (KKR) был организован в 1976 году и с тех пор объявил о более чем 150 поголощениях на осщую сумму более $340 млрд.