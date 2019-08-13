Хабаровск, , 05:30 — REGNUM

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в рамках российско-индийского форума, который проходит во Владивостоке, предложил индийским партнёрам сотрудничество в лесной отрасли региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Россия и Индия обсуждают перспективы сотрудничества во Владивостоке

Губернатор Хабаровского края предложил индийским партнёрам сотрудничество в области глубокой химической переработки древесины — целлюлозного производства.

«Существующая транспортная и энергетическая инфраструктура позволяют разместить мощности по производству 500 тыс. тонн целлюлозы. Развитая логистическая инфраструктура позволяет обеспечить эффективную транспортировку произведенной продукции», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индия обсуждают перспективы сотрудничества на форуме во Владивостоке.