Шицзячжуан, Китай, , 05:00 — REGNUM

Индекс цен China Shouguang, являющийся метрономом китайского рынка цен на овощи вырос на 4,03% до 115,02 пунктов, сообщает 13 августа агентство Синьхуа.

Данный индекс, который является наиболее отслеживаемым в стране, публикуется ежедневно в городе Шоугуан провинции Шаньдун, которая является китайской базой производства и реализации овощей, и, как следствие, определения цен.

Индекс был введен Министерством коммерции Китая в 2010 году и впервые опубликован 20 апреля 2011 года, предоставив внутреннему рынку более своевременное и точное определение цен для производителей и продавцов овощей.