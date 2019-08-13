Якутск, , 04:17 — REGNUM

Школьная и спортивная форм, канцелярские принадлежности, портфель, обувь — непременные покупки к 1 сентября. Сколько стоит собрать ученика в Якутске, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Костюм для мальчика: брюки от от 500 до 800 руб., пиджак — 500 — 1000 руб., белая рубашка — 450 — 700 руб., галстук — 150 руб., туфли 900−1200 руб.

Форма для девочки: юбка — 500−1000 руб., блузка — 800−1000 руб., туфли — 700−1300 руб.

Помимо уличной обуви нужна в школе сменная, а также форма для физкультуры. Шорты, футболки, носки, кеды, кроссовки и спортивные костюмы — сумма выходит минимум 2 тыс. рублей. Есть спортивные костюмы и за 3−4 тыс. рублей.

Отдельная статья расходов — канцелярия, её, в зависимости от возраста ученика нужно по-разному. В начальной школе много, старшекласснику значительно меньше.

Портфель или рюкзак можно купить и за 600 рублей, подороже будут качественнее, цены варьируются от 1 тыс. рублей до 3 тыс.

До полутора тысяч рублей уйдёт на краски, карандаши, пластилин, фломастеры, клей, альбомы, бумагу разную, дневники, тетради, пеналы и прочую необходимую мелочёвку в школе.

Прожиточный минимум для детей в Якутии установлен 17 429 руб. в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала учебного года осталось совсем немного и у родителей основная забота — собрать ребёнка в школу. В разных регионах стоимость необходимого для школьника набора доходит и до 30 тыс. рублей.