Владивосток, , 04:28 — REGNUM

Сбор в школу учащегося старших классов оказывается дешевле, чем сбор ученика младших классов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При средней стоимости сбора в школу ученика младших классов в 10 000 — 15 000 тысяч рублей, значительную долю стоимости составляют расходы на канцелярию или специальную школьную одежду. К 7−8-9 классу у ученика обычно уже накапливается определённый запас предметов, покупать которые ежегодно нет необходимости, это различная мелочевка, пеналы, линейки, циркули, калькуляторы, портфели. На этом обычно родители экономят. Плюс ко всему, большинство учеников в школе используют свою повседневную обувь. Таким образом, образуется некая экономия средств в размере 2−3 тыс. и более рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, собрать ученика в школу в Приморье стоит от 10 до 20 и более тысяч рублей. В перечень необходимых вещей входят канцелярские принадлежности, обувь, одежда, портфель.