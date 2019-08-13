Владивосток, , 04:09 — REGNUM

Материальная подготовка к школе включает в себя не только ручки, тетради и форму, но и много сопутствующих вещей. Корреспондент ИА REGNUM побеседовал с директором канцелярского магазина в Приморье.

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По мнению директора магазина канцелярских товаров, у которой дочь идёт в четвёртый класс, расходы «на школу» связаны не только с ручками, тетрадями и формой.

«Начинаем с портфеля. Его стоимость в зависимости от качества и производителя варьируется от 800 до 5 000 рублей. В портфель кладём тетради, ручки, карандаши, цветные карандаши, циркуль, стирательные резинки, линейку, транспортир, пластилин, подставку для книг, альбомы, дневник и много чего ещё. В итоге, за канцелярию набегает около 3 000 рублей. Форма включает в себя платье, это 1 000 — 1 600 рублей, или сарафан за 1 000 — 1 500 рублей, с которым идут 3−4 блузки по 1 000 — 2 500 рублей. Спортивный костюм обойдётся от 1 500 до 5 000 в зависимости от бренда. Ещё обувь: школьные туфли, это 1 500 рублей, спортивные кеды или кроссовки, это ещё 1 000 рублей. Итого, по нижней планке, это всё равно больше 10 000 рублей, если по верхней, то это значительно более 20 000 рублей», — рассказала собеседница.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России сборы ребёнка в школу занятие для многих семей очень затратное, цена вопроса колеблется в районе 10 000 — 15 000 рублей, незначительно различаясь по регионам. Во многих субъектах действуют региональные программы помощи малоимущим, чтобы их дети могли получить перед школой всё, что им будет необходимо во время учёбы.

Минимальный размер оплаты труда в Приморском крае составляет 11 280 рублей, для районов приравненных к территориям крайнего севере в зависимости от коэффициента — 15 628 и 13 396 рублей.