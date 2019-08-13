Ереван, , 01:43 — REGNUM

На территориях степанаванского лесного хозяйства в Армении, где зафиксированы случаи вырубки лесов, установлено 10 сенсорных контрольных устройств. Об этом говорится на странице министерства окружающей среды Армении в Facebook.

Отмечается, что современные технологии уже проникают в леса Армении.

«В считанные секунды оборудование ловит звуки топора, бензопилы, пожара или любых других движений и посылает GSM-сигналы серверу, где специально разработанная программа различает их характер и передает координаты зарегистрированным в сети системам — телефонам и компьютерам тех, кто обеспечивает охрану леса».

В зависимости от ландшафта леса, устройства могут охранять территории радиуса от 2 до 10 километров и имеют системы против кражи.

«Программа пилотная, и после успешного тестирования и устранения недороботок будет расширена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изготовление и программное обслуживание вышеупомянутых устройств под названием Forest guard обеспечила армянская компания.