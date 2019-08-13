Пекин, , 01:39 — REGNUM

Продажи автомобилей в Китае упали в июле 2019 года на 4,3% до 1,808 млн проданных автомобилей, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), передает 12 августа агентство Синьхуа.

Падение продаж также составило 5,3 процентных пункта относительно июня 2019 года, сообщил помощник генерального секретаря (CAAM) Чэнь Шихуа. В июле продажи автомобилей упали на 12,1% в сравнении с июнем. За первые семь месяцев года общие продажи автомобилей в Китае составили 14,132 млн единиц, что ан 11,4% ниже, чем за аналогичный период 2018 года.

Производство автомобилей достигло 13,933 млн единиц в период с января по июль, что на 13,5% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. Вдобавок ко всему, продажи электромобилей также упали в июле 2019 года относительно июля 2018 года. При этом, с января по июль, в среднем, этот показатель оставался устойчивым. Рост составил 40,9% в годовом исчислении, а продажи достигли 699 тыс. единиц.

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