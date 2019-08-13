Кишинёв, , 00:55 — REGNUM

Комиссия парламента Молдавии по расследованию обстоятельств приватизации государственной собственности обратилась в прокуратуру и центр по борьбе с коррупцией с призывом начать уголовное расследование по факту незаконной сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Как передает ИА REGNUM, глава комиссии, депутат Игорь Мунтяну заявил что у комиссии есть все основания считать, что процесс передачи аэропорта в концессию был незаконным, а «конкурс» — имитацией, в то время как им руководила группа заинтересованных лиц.

Мунтяну добавил, что в действиях вокруг аэропорта налицо факты злоупотребление служебным положением, халатность, присвоение государственного имущества и разворовывание средств из внешнего финансирования. Он напомнил, что ранее по этим фактам уже заводили уголовное дело, но оно ни к чему не привело.

Ранее министр экономики Молдавии Вадим Брынзан заявил, что аэропорт Кишинева может вернуться в собственность Молдавии, если удастся доказать, что в основе соглашения было мошенничество. По его словам, есть несколько рычагов, которые могут быть использованы для расторжения договора о концессии.

По его подсчетам, за те деньги, которые заработала за четыре года в аэропорту компания-концессионер, Молдавия могла построить новый аэропорт. Он отметил, что ежегодно аэропорт приносит компании около 20 млн евро — за счет сборов по 9 евро с каждого пассажира.

Напомним, аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку. И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти.

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