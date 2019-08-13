Урумчи, Китай, , 00:25 — REGNUM

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было передано в другие регионы страны 62,67 млрд кВт/ч «зеленой» электроэнергии, произведенной с 2011 года по июль текущего года, сообщили местные власти, передает 12 августа агентство Синьхуа.

Электричество преимущественно было произведено при помощи ветровых и солнечных электростанций. Благодаря ему удается снизить выбросы диоксида углерода почти на 48,88 млн тонн и диоксида серы на более 60 тыс. тонн, сообщили в компании State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd.

Установленная генерирующая мощность ветровой энергетики Синьцзяна достигла 19,25 млн кВт, а солнечной энергетики — 10,22 млн кВт, сообщили в Комиссии по развитию и реформе Синьцзяна.

Напомним, что Синьцзян начал передавать электроэнергию в другие регионы еще в 2011 году. Однако, в крупных масштабах процесс начался только в 2014 году, когда проект передачи электроэнергии стартовал между городами Хами на востоке Синьцзяна и Чжэнчжоу, столицей провинции Хэнань в центральном Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Синьцзян наращивает передачу «зеленой энергии» в другие районы Китая