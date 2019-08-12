Ростов-на-Дону, , 23:24 — REGNUM

Собрать ребёнка в школу — дорогое удовольствие. Примерно в 10 тыс. рублей обойдётся подготовка к учёбе родителям ростовских школьников. Размер трат на новую форму, обувь, канцелярские товары подсчитали журналисты издания «Наше время».

Минимальная стоимость набора для девочки стоит более 2,3 тыс. рублей. Это блузка (500 рублей), юбка (около 500 рублей), носки (26 рублей), кофта (500 рублей) и туфли (800 рублей). Форма для мальчика оценивается в 2,4 тыс. рублей. Это сорочка (350 рублей), костюм-двойка (1200 рублей), туфли (880 рублей) и носки (26 рублей). Стоит также учесть, что ребёнку необходима спортивная форма с учётом времени года и спортивная обувь. Сэкономить можно в том случае, если использовать спортивную обувь в качестве сменной обуви.

Минимальный размер оплаты труда в Ростовской области с 1 января 2019 года составляет 12 тыс. 350,4 рубля.