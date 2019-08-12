12 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Планируется модернизация и расширение генерирующих энергетических мощностей, реконструкция линий электропередач, внедрение передовых технологий по переработке углеводородов, позволяющих диверсифицировать выпускаемую продукцию, повысить ее качественные характеристики и другое.

Абу-Али Ниязматов, , 23:03 — REGNUM

Вопрос производства электроэнергии и снабжение ею потребителей исключительно актуален для сегодняшнего Узбекистана. За 2018 год общее производство электроэнергии составило 62,2 миллиарда киловатт, среднегодовая загруженность электростанций — 70−72%, объем производства электроэнергии составил 1838 киловатт на человека, что является вторым наименьшим показателем в странах СНГ после Киргизии.

Узбекистан

Стоит также подчеркнуть для сравнения, что объем производства электроэнергии на человека составляет в Российской Федерации 7245 киловатт, Казахстане — 5405, Таджикистане более — 2000 киловатт на человека.

Доля основных фондов в системе АО «Узбекэнерго», которая используется 30 лет и более, составляет 62,4%, среднегодовая потеря электроэнергии при передаче потребителям — 16% к общему объему.

Вместе с этим, в республике существует огромный потенциал по использованию альтернативных источников энергии, в частности, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), при содействии экспертов Всемирного банка, в стране реализуется пилотный проект по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 100 МВт на территории Навоийской области.

В целом, по плану мощность выработки солнечной энергии планируется довести до 7000 МВт до 2030 года.

В сотрудничестве с иностранными партнерами планируется строительство ветряных электростанций общей мощностью 500 МВт, в основном на территориях Каракалпакии, Бухарской и Навоийской областях (регионы с преобладанием пустынь и полупустынь).

К тому же модернизируются существующие традиционные мощности, в частности, к 2020 году намечен ввод в эксплуатацию двух парогазовых установок (ПГУ) мощностью по 230−280 МВт на Тахиаташской ТЭС.

Проектная мощность проекта составляет 510 МВт, общая стоимость — 678,2 миллиона долларов.

Ввод двух ПГУ в среднем увеличит КПД ТЭС с 31,21 до 49,7%, годовой объем вырабатываемой электроэнергии составит 3,6 миллиарда киловатт, годовой объем вырабатываемой теплоэнергии — 139 000 Гкал.

Как известно, в республике планируется строительство АЭС по российской технологии.

Планы

Правительство Узбекистана под руководством президента страны Шавката Мирзиёева сегодня придает большое значение развитию энергетической отрасли. В частности, разработана концепция по повышению уровня обеспеченности промышленных предприятий и населения электрической и тепловой энергией, природным газом, развития транспортной и инженерной сетей, логистики на основе применения инновационных решений в данном направлении.

Немаловажное значение в концепции уделено снижению себестоимости производства энергии, ее доступность для субъектов предпринимательства и населения.

Специалисты отрасли признают, что энергетическая отрасль сегодня не полностью использует свой потенциал, в частности, отсутствует налаженный эффективный опыт управления государственными активами, почти все предприятия с государственной долей собственности в этой сфере являются громоздкими и управляются для решения сиюминутных проблем и задач. Широко практикуется использование административных методов при перспективном планировании и управлении предприятиями, не учитываются рыночные механизмы.

Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в экономике к 2030 году должно увеличиться в 1,8 раза, природного газа — 1,7 раза, ГСМ — в 2,1 раза.

В этих целях, в соответствии с разработанной концепцией, рост производства электроэнергии к 2030 году планируется увеличиться в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом — до 117,2 миллиарда киловатт, в том числе за счет альтернативных источников энергии, производство которых будет доведено до 30% от общего производства электроэнергии, при этом, себестоимость продукции планируется снизить на 6 процентов.

Газ, нефть, уголь

Добыча природного газа в Узбекистане составляет на сегодня 63 миллиарда кубометров, при имеющихся подтвержденных запасах в размере 1,8 триллиона кубометров. Из имеющихся запасов 57,7% принадлежит АО «Узбекнефтегаз» и 42,3% иностранным компаниям.

Основная часть запасов природного газа находится в Бухарском-Хивинском регионе, на долю которого приходится 65,8% общего объема запасов.

На фоне больших запасов природного газа, наблюдается нехватка и изношенность инфраструктуры по его доставке потребителям.

Так, доля магистральных газопроводов возрастом от 20 лет и выше и подлежащих реконструкции составляет 73,7%, при этом доля газопроводов, нуждающихся в срочном ремонте составляет 14,2%.

Доля газораспределительных станций (ГРС) возрастом от 20 лет и более, составляет 51,5%, в срочном ремонте нуждается 24,2%.

В Узбекистане в среднем в год добывается около 750 тысячи тонн нефти из 69 месторождений и 2 миллиона тонн газового конденсата. При этом, годовая потребность страны составляет 7−8 миллионов тонн жидких углеводородов.

Вместе с этим, в республике имеется огромный потенциал по добыче жидких углеводородов, по данным Всемирного банка в Узбекистане имеются запасы около 590 миллионов баррелей нефти.

В республике функционируют два крупных (Ферганский и Бухарский НПЗ) и два малых нефтеперерабатывающих заводов с общей годовой мощностью 9317 тысяч тонн. При этом, средняя загруженность этих мощностей на сегодня составляет 34,2%. Недавно, Ферганский НПЗ был куплен иностранным инвестором из Индонезии, в течении ближайшего времени на предприятии будет осуществлена глубокая модернизация, на эти цели иностранным инвестором будет направлено около 3 миллиардов долларов.

В республике в среднем в год добывается около 4 миллионов тонн угля, при общих запасах этого топлива в размере 3 миллиардов тонн.

Среди других задач, которое ставит сегодня правительство Узбекистана, это снижение экологических последствий энергетического, проработка экспорта энергоносителей в другие страны и другое.

Среднесрочные и долгосрочные планы

Правительство Узбекистана, согласно постановлению главы страны Шавката Мирзиёева, приступило к реализации стратегии рыночного реформирования топливно-энергетического комплекса с определением направлений реструктуризации предприятий.

Согласно постановлению президента Мирзиёева, в системе управления сокращены излишние промежуточные звенья, в соответствующих госкомпаниях произошла оптимизация с четким разделением потенциально конкурентных (сбыт газа, продукции нефтепереработки, электроэнергии частным операторам) и монопольных (добыча, генерация, транспортировка через магистральные сети, система диспетчерского управления) сфер деятельности.

В плана также разграничение функций государственного регулирования и хозяйственной деятельности в сфере энергетики, совершенствование правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства, выработка четких рыночных механизмов осуществления тарифной политики и продвижение на этой основе принципов здоровой конкурентной среды.

В соответствии с концепцией, в стране будут внедряться технологии использования промышленных и бытовых отходов в производстве электрической и тепловой энергии, что повлияет на уменьшение вредных выбросов и сокращение потребления более дорогого топлива.

Кроме того, в республике начинают разрабатываться и внедряться автономные источников тепла и электроэнергии, реализовываться проекты по активному вводу интегрированных солнечно-тепловых электростанций комбинированного цикла, новых мощностей по углубленной переработке углеводородного сырья и другое.

Среди других задач правительства на среднесрочную (до 2025 года) и долгосрочную (до 2030 года) — внедрение системы блокчейн в процессы транспортировки и реализации конечному потребителю электроэнергии и природного газа, разработки новых месторождений (в том числе месторождений сланцевых углеводородов), внедрение установок, обеспечивающих производство электрической и тепловой энергии, в сочетании с регулируемыми системами закрытого теплоснабжения в комплексе ВИЭ, в том числе в малых городах, с применением газопоршневых установок (ГПУ).

Планируется модернизация и расширение генерирующих энергетических мощностей, реконструкция линий электропередач, внедрение передовых технологий по переработке углеводородов, позволяющих диверсифицировать выпускаемую продукцию, повысить ее качественные характеристики и другое.