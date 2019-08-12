Нью-Йорк, США, , 23:02 — REGNUM

Аналитики финансового конгломерата Morgan Stanley ожидают снижения ставок ФРС США уже в сентябре и повторного снижения — в октябре текущего года, 12 августа передает агентство Reuters.

Эмблема ФРС США (cc) Kurtis Garbutt

Согласно заявлению банка, на такой шаг ФРС должны подтолкнуть «слабый глобальный рост» и «низкие инфляционные ожидания».

Morgan Stanley отмечает, что «разрыв» между 3-месячными и 10-летними государственными облигациями США указывает на чрезмерное ограничение денежно-кредитной политики Федрезерва.

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