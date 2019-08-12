Ашхабад, , 22:41 — REGNUM

Министерства обороны Туркмении представило на выставке инновационных технологий прикаспийских государств, проходящей в рамках первого Каспийского экономического форума, новую продукцию местной оборонной промышленности — аккумуляторы «Kuwwatly» и «Yyldyz», пишет «Милли гошун».

В оборонном ведомстве надеются, что новые туркменские аккумуляторы вызовут большой интерес гостей международного форума.

«Изготавливаемые из отечественного сырья, они призваны полностью обеспечивать потребности военных и правоохранительных органов страны. Подходящие для всех видов автотранспорта аккумуляторы на договорной основе реализуются различным министерствам и государственным ведомствам, а также частным предпринимателям», — подчеркивает госиздание.