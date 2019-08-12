Ашхабад, , 22:39 — REGNUM

Туркмения планирует возобновить паромное сообщение по Каспийскому морю с рядом регионов России. Об этом сообщил советник туркменского посольства Сердар Дурдыев, пишет «Информационный портал Туркменистана».

«Сейчас один из приоритетов с Астраханской областью, вот целая делегация приехала на Каспийский экономический форум, уже давно ведется плотное обсуждение», — уточнил туркменский дипломат.

При этом Дурдыев акцентировал внимание на том, что туркменские власти планируют запустить паромное сообщение не только с Астраханской областью, но также с Дагестаном и другими регионами Северного Кавказа.