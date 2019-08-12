Минск, , 22:36 — REGNUM

В ходе уборочной кампании сложилась «особенно тяжелая ситуация на сегодняшний день в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях», а в целом по республике «условия жатвы остаются очень непростыми». Об этом сегодня, 12 августа доложил Александру Лукашенко министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, — сообщает президентская пресс-служба.

Советский плакат. Соберем с целины богатый урожай! 1954

«Учитывая обстоятельства, президент держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле, а профильному министру сегодня было поручено мобилизовать все силы и сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями», — сказано в официальном сообщении.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила также, что глава Минсельхозпрода в своём докладе пожаловался на работу аграриев «в сложных погодных условиях, что, конечно, значительно тормозит процесс уборки зерновых культур». Сообщается также, что на полях остается около 20% урожая, хотя и намолочено более 5,5 млн т зерна (только ли колосовых или вместе с зернобобовыми — не уточняется).

По официальным данным на 12 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны на 79,8% от плана со средней урожайностью 32 ц/га (в 2018 году — 27 ц/га).