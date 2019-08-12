Рига, , 22:35 — REGNUM

Плачевное экономическое положение Латвии — логичное последствие тех политических решений, которые принимались с момента обретения независимости. Такое мнение высказала латвийский экономист Евгения Зайцева в эфире радио Baltkom.

По словам Зайцевой, сложившаяся ситуация после последних выборов в латвийский парламент — закономерна, так как основной целью политиков в течение 30-летнего периода независимости — «было обеспечить себе любимым хороший доход».

Государственный аппарат управления в Латвии работает крайне неэффективно, считает экономист, и чиновники не способны на качественный сбор информации для принятия правильных решений по управлению страной.

Из расчетов Зайцевой следует, что около половины собранных налогов предназначается на содержание государственного аппарата.

«Содержание госаппарата обходится в 44 центов с каждого евро собранных налогов. То есть на все остальное: медицину, закупку вооружения, ремонта дорог, учителей, остается 56 центов с каждого евро налогов. И из них еще 28 центов уходит на социальные платежи. Ни одна экономическая структура себе такого позволить не может», — сказала Зайцева.