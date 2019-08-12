Саратов, , 21:34 — REGNUM

Федеральной агентство гражданской авиации (Росавиация) выдало сертификат авиационной безопасности новому саратовскому аэропорту «Гагарин». Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, что глава правительства Росси Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа нового аэропорта «Гагарин», который расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Старый аэропорт «Саратов Центральный», расположенный в черте города, закрывается с 21 августа. Все рейсы из старого аэропорта переводятся в новый.

Предполагается, что первый технический рейс из аэропорта «Гагарин» состоится 18 августа.

Росавиация сегодня выдала аэропорту «Гагарин» сертификат авиационной безопасности. Данный документ, выданный управлением транспортной безопасности Росавиации, подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных правил.