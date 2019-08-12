Москва, , 20:46 — REGNUM

Российские граждане в июле тратили за один поход в магазин в среднем 424,54 рубля, такие данные сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Как отметили в ведомстве, указанная сумма на 4,46 рубля, или на 1,1% выше среднего показателя за предыдущий месяц. Таким образом, налоговая служба опровергла озвученные ранее результаты исследования холдинга «Ромир», согласно которым средний чек жителя России в июле сократился.

В ФНС подчеркнули, что эти цифры были получены на основе реальных сведений о покупках на территории России, поступающих с электронных касс в налоговые органы, а не в результате анализа выборочных данных.

Отмечается, что наибольший рост среднего чека в розничной торговле в июле зафиксирован в Южном федеральном округе — на 2,7%, до 413,97 рубля. В Северо-Западном федеральном округе средний чек вырос на 2,1% и составил 464,9 рубля, в Приволжье рост составил 1,9% — до 338,06 рубля, в Центральном федеральном округе показатель вырос на 1,7% — до 475,65 рубля.

Снижение суммы среднего чека отмечено в Сибири и на Урале — на 0,4% и 2,1%, до 404,58 рубля и 391,71 рубля соответственно.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня холдинга «Ромир» представил результаты исследования, согласно которым средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей, или на 1,8%, и составил 546 рублей.

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