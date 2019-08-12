Казань, , 20:21 — REGNUM

Активисты проекта «Эко-воскресенье» в Татарии перекрыли дорогу мешками с мусором в Казани. Таким образом активисты пытаются привлечь общественное внимание к проблеме замусоренности берегов рек, в частности реки Казанки.

«Мы не хотим быть теми, кто просто убирает за некультурными людьми, мы хотим привлечь внимание и общественность, чтобы остановить загрязнения и продвигать в тренды экологическую культуру», — цитирует одну из участниц проекта Диану Кит портал Activatica.

11 августа днём активисты перекрыли собранным собственными силами мусором две полосы на проспекте Ямашева в районе третьей транспортной дамбы. К мешкам был прикреплен плакат с надписью «А вам не мешает мусор с Казанки?».

Уже проходили мероприятия по сбору мусора в лесах на Гаврилова и Советской площади, на озерах Кабан и Лебяжье.

В то же время жители Казани неоднозначно восприняли акцию. В частности, в сообществе в соцсетях «Эко воскресенье» Независимая инициатива, эко-активистам указали на небезопасность подобной акции.

Одна из пользователей отметила, что как раз в момент, когда на дороге были выставлены мешки с мусором, там проезжали знакомые с годовалым ребенком в машине. Из-за проливного внезапно начавшегося дождя мешки не были заметны, водителю автомобиля пришлось резко затормозить.

«Может можно привлекать внимание к проблеме так, чтобы при этом никто не пострадал… Ребята, создавать аварийную ситуацию на дороге — не лучшее решение», — отметила она. Активисты пообещали придумать альтернативный способ привлечения внимания.

Следующую акцию активисты планируют провести 18 августа, сбор участников назначен на остановке «Футбольный стадион «Казань Арена».

ИА REGNUM напоминает, согласно новому проекту генплана Казани, правый берег Казанки планируется отдать под застройку. Ещё год назад, во время слушаний по новому генплану, жители устроили массовый протест. Основанием стало то, что в документации оказались планы по строительству дорог, которые проходят по жилой легальной застройке и зелёным зонам пригородных посёлков. Жители многих посёлков, которым не повезло попасть в зону застройки, выступили против.