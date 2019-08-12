Тамбов, , 20:09 — REGNUM

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своем еженедельном оперативном совещании проанализировал ход работ по подготовке к новому отопительному сезону и призвал ресурсоснабжающие организации ответственно подходить к выполнению ремонтных работ, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Ремонтные работы в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Сегодня, 12 августа, на еженедельном оперативном совещании у губернатора Александра Никитина особое внимание было уделено подготовке топливно-энергетического комплекса региона и муниципальных образований к осенне-зимнему периоду 2019−2020 годов.

О том, как реализуются ремонтно-инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и муниципальных образований, в какой стадии готовности находятся теплосети и котельные, доложила первый заместитель начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елена Выгузова. Для выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду были организованы плановые ремонтные работы, наладка, техническое освидетельствование и диагностирование энергетического и электросетевого оборудования, в том числе и резервного, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения энергоресурсами население, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса.

Специалисты управления ТЭК и ЖКХ области совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз Тамбов» и Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по Тамбовской области провели комиссионные обследования состояния резервного топливного хозяйства котельных на 36 предприятиях и организациях области, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях.

О ходе подготовки к осенне-зимнему периоду рассказали и руководители ресурсоснабжающих организаций: управляющий директор филиала ПАО «КВАДРА» — «Тамбовская генерация» Артем Уворвихвост, генеральный директор МУП «Тамбовтеплосервис» Максим Писарогло и главный управляющий директор АО «Тамбовские коммунальные системы» Геннадий Иващенко. В целом подготовка к отопительному сезону идет в рамках плановых мероприятий. Готовность объектов — от 40 до 90 процентов.

Руководители ресурсных организаций ответили на вопросы губернатора, адресованные ему из социальных сетей: о перекрытии из-за ремонтных работ улиц Рылеева, Августа Бебеля, об отключении воды и электроэнергии в северном микрорайоне Тамбова. Глава региона подчеркнул, что ему поступают десятки таких обращений с жалобами о неудобствах, которые доставляют горожанам ресурсоснабжающие организации.

«Это острые сообщения, на которые надо оперативно реагировать и устранять проблемы. Все ремонтные работы должны вестись по графику. Обращаюсь к общественникам, чтобы они строго контролировали развитие тех ситуаций, которые волнуют людей», — отметил Александр Никитин.