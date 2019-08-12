Буэнос-Айрес, , 20:01 — REGNUM

Хаос на рынке и обрушение курса национальной валюты Аргентины связаны со страхом прихода к власти перонистов, который испытывают инвесторы, 12 августа передает агентство Reuters.

Аналитики консалтинговой компании Capital Economics уверены, что победа Альберто Фернандеса на предварительных президентских выборах в Аргентине для многих является знаком «возвращения к левому популизму, которого боятся многие инвесторы».

Как сообщало ИА REGNUM, после провального проигрыша на «праймериз» действующего президента Аргентины Маурисио Макри курс аргентинского песо упал на 30,3% по отношению к доллару США.

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