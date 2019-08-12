Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM

Нижегородское акционерное общество «Окская судоверфь» одержало победу в конкурсе по выбору подрядчика строительства грузопассажирского судна проекта NE-020.2 для ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» Росречморфлота. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

«Окская судоверфь» стала единственным участником конкурентной процедуры. Компания предложила цену за выполнение контракта в 1, 367 млрд рублей при начальной (максимальной) цене в 1,371 млрд рублей.

Судно строится для обеспечения сообщения Командорских островов и Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским. На носу судна будут располагаться грузовые трюмы и грузовая палуба, на корме — машинное отделение с баком и развитым ютом, а также двумя главными двигателями, работающими через реверс-редукторы на валы с винтами фиксированного шага. Экипаж судна должен составлять 18 человек, на борту могут находится до 34 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам старшего научного сотрудника Морского инженерного бюро Александра Егорова, в интересах России за первые 18 лет XXI века построено 353 грузовых судна. Из 353 судов 210 являются танкерами и комбинированными судами, ещё 143 — сухогрузами. Российские верфи от общего числа спустили на воду 244 судна. Лидирующими предприятиями в этой сфере Егоров назвал завод «Красное Сормово», выпустившее 104 судна, и «Окскую судоверфь» — 43 судна.

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