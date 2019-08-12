Буэнос-Айрес, , 19:26 — REGNUM

Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал хаос на рынках и обрушение аргентинского песо после его победы на «праймериз» над действующим президентом Маурисио Макри, 12 августа передает агентство Reuters.

«Рынки плохо реагируют, когда понимают, что их обманули. Мы живем с фиктивной экономикой, а правительство не дает ответов» , — заявил Фернандес.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Макри проиграл Фернандесу предварительные выборы, левый кандидат обогнал действующего президента на 15,5% голосов. Поллстеры прогнозировали победу с разницей в 2−8% голосов.

Читайте также: Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборов