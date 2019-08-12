Буэнос-Айрес, 12 августа 2019, 19:26 — REGNUM
Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал хаос на рынках и обрушение аргентинского песо после его победы на «праймериз» над действующим президентом Маурисио Макри, 12 августа передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Макри проиграл Фернандесу предварительные выборы, левый кандидат обогнал действующего президента на 15,5% голосов. Поллстеры прогнозировали победу с разницей в 2−8% голосов.
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