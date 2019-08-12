Смоленск, , 19:21 — REGNUM

Крупная коммунальная авария лишила жителей центра Смоленска горячей воды 12 августа, при том, что именно на этом участке с 13 августа по графику планировались гидравлические испытания.

Прорыв водопровода произошёл на улице Козлова, в результате жители района остались без горячей воды.

«Наши ремонтные бригады уже на месте и приступили к подготовительным работам», — цитирует «Рабочий путь» главного инженера смоленского филиала ПАО «Квадра» Алексея Монса.

По его словам, работы продлятся до 26 августа. После этого на улице Козлова обещают восстановить дорожное покрытие и провести работы по благоустройству. Сейчас дорожное движение на этом участке из-за аварии ограничено.