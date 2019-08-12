Брянск, , 19:14 — REGNUM

В Брянской области впервые примут программу капитального ремонта учреждений здравоохранения, об этом заявил губернатор Александр Богомаз. Благодаря этому область сможет ежегодно обновлять не только здания больниц или поликлиник, но и заменять материально-техническую базу, сообщили 12 августа в пресс-службе правительства региона.

Специальная комиссия должна провести обследование учреждений системы здравоохранения региона. Будет разработан проект, составлена смета, а из областного бюджета выделено соответствующее финансирование. Программа позволит обновить материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями.

Губернатор также считает, что средства, полученные медицинским учреждением от оказания платных услуг, должны мотивировать медицинский персонал. Деньги необходимо делить следующим образом: 40% получает врач, 30% — медицинская сестра, а остальное направлять на развитие больницы или поликлиники.