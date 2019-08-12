Киров, , 19:11 — REGNUM

В Кировской области в июле потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года прирост составил 2,1%, сообщает Кировстат. За месяц более всего подорожали картофель и путёвки в Таиланд.

В июле продовольственные товары подешевели на 0,2%. Больше всего снизились цены на капусту (-23%), лимоны (-14,7%) и виноград (-11,4%), также значительно подешевели огурцы, бананы, лук, свекла. Более всего подорожали картофель (+22%), морковь (+5,8%) и чеснок (+5,6%).

Непродовольственные товары в июле подорожали на 0,1%. В Кировстате констатируют, что с приближением нового учебного года отмечен рост цен на одежду для школьников: блузки, юбки, брюки, сарафаны, сорочки для мальчиков подорожали на 5,5 — 1,1%. Более всего подешевели флэш-накопители USB (-6,4%) и живые цветы (-5%).

Что касается услуг, то они выросли на 0,8%. В ведомстве это связывают с ростом цен на услуги воздушного и железнодорожного транспорта, а также жилищно-коммунальных услуг. Так плата за перелет в салоне экономического класса возросла на 11,4%, за проезд в купе в нефирменных поездах — на 8%, в фирменных — на 3,3%. В группе коммунальных услуг плата за горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение, газоснабжение выросла на 2,8%, за электроэнергию — на 2,6%.

В Кировстате отмечают, что среди остальных видов услуг дороже стали обходиться поездки на отдых в Таиланд (+9,5%) и Испанию (+3,3%).