Нижний Новгород, , 18:29 — REGNUM

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, глава компании-неплательщика в 2013—2015 годах создал схему, которая позволяла значительно снизить налогооблагаемую базу.

В ходе расследования вся задолженность по налогам была выплачена компанией, общая сумма составила 198 млн рублей, из которых в бюджет региона поступило 79 млн рублей. Уголовное дело закрыли в связи с полным возмещением ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года стало известно, что ПАО «ТНС Энерго Нижний Новгород» подозревается в неуплате налогов на сумму 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Следствие полагает, что неустановленные лица из числа руководителей компании в 2012 году заключили договор о передаче ПАО ГК «ТНС Энерго» полномочий единоличного исполнительного органа, замышляя не платить налоги. Кроме управления нижегородской энергосбытовой компанией, ГК «ТНС Энерго» приняло на себя обязанности по совершению сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий.