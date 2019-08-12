Ульяновск, , 18:23 — REGNUM

В Ульяновской области в суд подано заявление о банкротстве цементного завода в Сенгилеевском районе, учредителем которого выступает «Мордовцемент». Соответствующее заявление зарегистрировано в суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

В Арбитражный суд Ульяновской области поступило заявление общества «Генезис» в отношении «Сенгилеевского цементного завода». Заявитель требует признать ответчика банкротом. Сумма исковых требований составила 1 751 118,66 рублей.

Заявление зарегистрировано в суде 7 августа. Дата судебного заседания не назначена.

По данным ЕГРЮЛ, общество «Сенгилеевский цементный завод» зарегистрировано в октябре 2000 года в посёлке Цемзавод Сенгилеевского района Ульяновской области. Учредителем выступило ПАО «Мордовцемент». Основной вид деятельности предприятия — производство цемента, в числе дополнительных указано ещё пять видов деятельности.