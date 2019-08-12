Москва, , 17:48 — REGNUM

ВВП России во втором квартале 2019 года вырос на 0,9% в годовом выражении. Такую предварительную оценку приводит 12 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, cоставил 100,9%», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минэкономразвития в своём июльском докладе оценило рост ВВП России во втором квартале текущего года в 0,8%.

В первом квартале года ВВП страны, по данным Росстата, вырос на 0,5% в годовом выражении.