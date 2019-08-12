Тюмень, , 17:57 — REGNUM

Власти Тюменкой области отремонтируют Всехсвятскую церковь, которую ещё называют «Круглой церковью». На сайте госзакупок появился лот с начальной ценой в 59,86 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Подрядчик за 15 месяцев должен будет отремонтировать лепнину, водосточные воронки, дымники, флюгеры. Необходимо также отреставрировать лицевую поверхность кирпичной кладки, проложить водопровод и канализацию, установить кондиционеры и вентиляцию. В документах к госзакупке сообщается о необходимости обустроить территорию возле церкви — сделать тротуары из плитки, высадить деревья и кустарники. Конкурс пройдёт 11 сентября.

Всехсвятская церковь появилась в деревянном исполнении в Тюмени в 1779 году. Церковь со временем обветшала. На её месте в 1833 году был заложен каменный храм, инициатором постройки которого являлся титулярный советник Дмитрий Войнов, а проект храма разработал архитектор Парамон. Его проект был уникальным: круглое здание было перекрыто сводчатым куполом.

Всехсвятский храм временно закрывали в советское время — с 1940 года по октябрь 1941-го. Но в 1942 году в храме вернули богослужения. Здесь проводился сбор средств для фронта. До 1979 года службы в церкви проводились только по праздникам и выходным дням, а в 1980-е годы — всю неделю, кроме понедельника и вторника. В 1988 году церковь была капитально отремонтирована.