Вашингтон, , 17:10 — REGNUM

20 лет назад можно было считать, что в краткосрочной перспективе экономика США более устойчива, чем китайская, однако глобализация экономики сделала всех уязвимее, и США — в том числе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 12 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Бутуханов, комментируя прогноз Goldman Sachs.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов Goldman Sachs, торговая война между Китаем и США не закончится до президентских выборов в США, а при негативном сценарии американская экономика вследствие этой торговой войны может оказаться в рецессии.

«Это торговая война — не игра с нулевой суммой. Проигрыш одной стороны не будет компенсирован аналогичным выигрышем другой. В результате этой торговой войны в проигрыше останутся все, и не только США и Китай, но и третьи страны, включая нас.

Интересы групп и партий, вовлеченных в эту торговую войну, разнятся. У американцев сейчас очень непростая внутриполитическая ситуация, и торговая война с Китаем — один из сюжетов этого внутриполитического противостояния. Дональду Трампу нужно одно, его американским оппонентам — другое. И не факт, что найдется кто-то мудрый, кто вовремя скажет «хватит». С прогнозом Goldman Sachs можно согласиться в той части, что до выборов эта история не закончится.

Экономика какой из двух противоборствующих сторон обладает большей устойчивостью — вопрос непростой. Лет 20 назад можно было бы согласиться с тезисом, что в краткосрочной перспективе экономика США более устойчива. Однако глобализация экономики имеет свои негативные стороны. Она сделала всех уязвимее, и США — в том числе», — отметил Александр Бутуханов.